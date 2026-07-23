Российская оккупация продолжает представлять угрозу для культурного наследия полуострова. Об этом сообщили в Представительстве президента Украины в АР Крым.

Что известно о решении ЮНЕСКО?

В южнокорейском городе Пусан состоялось заседание 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В представительстве президента назвали решение организации важным признанием международным сообществом опасности, которую создает Россия на оккупированных территориях.

По их словам, основаниями для включения объекта в Список объектов, находящихся под угрозой, стали задокументированные факты:

незаконных археологических раскопок;

масштабной застройки территории памятника и его охранных зон;

разрушения археологического контекста;

вывоз культурных ценностей за пределы Крыма.

Все эти действия создают угрозу сохранению выдающейся универсальной ценности объекта.

Решение Комитета всемирного наследия подтверждает позицию Украины относительно недопустимости каких-либо изменений статуса, использования или застройки объектов культурного наследия на временно оккупированной территории без согласия украинского государства и вопреки международному праву,

– подчеркнули в представительстве президента в Крыму.

В ЮНЕСКО призвали страну-агрессора прекратить все действия, которые могут нанести ущерб памятникам во временно оккупированном Крыму. Помимо Херсонеса Таврического, Комитет ЮНЕСКО призвал защитить другие исторические памятники:

Ханский дворец в Бахчисарае;

пещерные города Крымской Готии;

Крымскую астрофизическую обсерваторию;

Судакская крепость.

В ходе дискуссий Украину поддержали представители Польши, Чехии и Швейцарии.

Что сказали в МИД Украины?

Результаты заседания Комитета также прокомментировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Мы приветствуем это решение. Этот объект, расположенный в украинском Крыму, который временно оккупирован Россией, находится под постоянной угрозой и подвергается повреждениям и разрушениям со стороны российских оккупационных властей,

– заявил дипломат.

Он подчеркнул, что это решение также призывает международное сообщество усилить сотрудничество в целях предотвращения незаконного оборота культурных ценностей из Крыма, который осуществляет Россия. Также Сибига поблагодарил членов Комитета всемирного наследия и ЮНЕСКО за поддержку Украины.

Какие актуальные новости из Крыма?

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что топливный кризис в Крыму продолжается. Также на полуострове продолжаются перебои с электричеством и водой. Местным "властям" не удается стабилизировать ситуацию. В то же время в Джанкое уже начали устанавливать таксофоны из-за проблем со связью.

В начале июля агенты "Атеш" сообщили, что оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили срочный приказ от так называемых "властей Крыма". Им предстояло полностью эвакуировать ценные документы и технику.