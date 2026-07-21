Об этом у24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, там продолжают заниматься "распределением" денег. Например, там выделили 37 миллионов рублей на модернизацию укрытий в детском лагере "Артек". Хотя понятно, что никто его не атакует.

Что происходит в Крыму?

По словам Чаленко, топливный кризис в Крыму продолжается. Также там продолжаются перебои с электричеством и водой. Местным "властям" не удается стабилизировать ситуацию. Зато в Джанкое уже начали устанавливать таксофоны из-за проблем со связью.

Им нужно разбираться с топливом и электричеством, а они занимаются "распилом" денег в детских лагерях. Продолжают себе зарабатывать,

– сказал Чаленко.

Какова ситуация в Крыму: смотрите видео 24 Канала

К тому же дополнительные проблемы возникли из-за недавних ударов Сил беспилотных систем по теневому флоту России в Черном и Азовском морях. Фактически врагу не удается организовать нормальную логистику на полуостров.

Добавим, что 20 июля Силы беспилотных систем поразили 7 российских судов в Черном и Азовском морях. Также под удар попали 7 энергоузлов / электроподстанций в Ялте, Приветном, Морском и других населенных пунктах Крыма.