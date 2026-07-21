Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, там продовжують займатися "розпилом" грошей. До прикладу, там виділили 37 мільйонів рублів на модернізацію укриттів в дитячому таборі "Артек". Хоч зрозуміло, що ніхто його атакувати не буде.

Що відбувається в Криму?

За словами Чаленка, паливна криза в Криму продовжується. Також там тривають перебої з електрикою та водою. Місцевій "владі" не вдається стабілізувати ситуацію. Зате в Джанкої вже почали встановлювати таксофони через проблеми зі зв'язком.

Їм потрібно розбиратися з паливом та електрикою, а вони займаються "розпилом" грошей на дитячих таборах. Продовжують собі заробляти,

– сказав Чаленко.

Яка ситуація в Криму: дивіться відео 24 Каналу

До того ж додаткові проблеми виникли через нещодавні удари Сил безпілотних систем по тіньовому флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Фактично ворогу не вдається організувати нормальну логістику до півострова.

Додамо, 20 липня Сили безпілотних систем уразили 7 російських суден в Чорному та Азовському морях. Також під удар потрапили 7 енерговузлів / електропідстанцій у Ялті, Привітному, Морському та інших населених пунктах Криму.