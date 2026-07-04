Оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили срочный приказ от так называемых "властей Крыма" полностью эвакуировать ценные документы и технику. Срок выполнения – до 3 июля включительно. Об этом сообщают агенты движения сопротивления Атеш".

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Что известно о подготовке россиян к бегству из Крыма?

Кроме того, сотрудникам приказали вообще не выходить на работу 4 июля. Такое же распоряжение получили и другие администрации.

На этом фоне часть чиновников, имевших доступ к служебному топливу, внезапно оформили больничные или отпуска по состоянию здоровья и поспешно выехали в Краснодарский край.

Отметим, что на временно оккупированных территориях обостряется дефицит топлива. Российские военные переодеваются в гражданскую одежду, на микроавтобусах скупают или вывозят бензин и дизель для нужд армии, а часть топлива затем перепродают по завышенным ценам.

По данным СМИ, в Крыму бензин стоит 185 – 200 рублей за литр, а у перекупщиков – до 400 рублей. На АЗС действуют жесткие ограничения: продают не более 20 литров на одного человека, а в Севастополе для заправки требуется QR-код. Оккупационные власти признают, что в ближайшее время ситуация не улучшится.

Напомним, что ранее агенты движения"Атеш" сообщали, что оккупанты экстренно переводят оперштаб на круглосуточный режим и усиленно к чему-то готовятся. Вскоре по военным объектам оккупантов в Крыму был нанесен один из самых мощных ударов за многие месяцы.