Російська окупація продовжує створювати загрозу для культурної спадщини півострова. Про це повідомили у Представництві президента України в АР Крим.

Що відомо про рішення ЮНЕСКО?

У південнокорейському місті Пусан відбулось засідання 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У представництві президента назвали рішення організації важливим визнанням міжнародною спільнотою небезпеки, яку створює Росія на окупованих територіях.

За їхніми словами, підставами для внесення об’єкта до Списку під загрозою стали задокументовані факти:

незаконних археологічних розкопок;

масштабної забудови території пам’ятки та її охоронних зон;

руйнування археологічного контексту;

переміщення культурних цінностей за межі Криму.

Всі ці дії створюють загрозу збереженню видатної універсальної цінності об’єкта.

Рішення Комітету всесвітньої спадщини підтверджує позицію України щодо неприпустимості будь-яких змін статусу, використання чи забудови об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території без згоди української держави та всупереч міжнародному праву,

– наголосили в представництві президента в Криму.

В ЮНЕСКО закликали країну-агресорку припинити всі дії, які можуть зашкодити пам'яткам у тимчасово окупованому Криму. Окрім Херсонесу Таврійського, Комітет ЮНЕСКО закликав захистити інші історичні пам'ятки:

Ханський палац у Бахчисараї;

печерні міста Кримської Готії;

Кримська астрофізична обсерваторія;

Судацька фортеця.

Під час дискусій Україну підтримали представники Польщі, Чехії та Швейцарії.

Що сказали в МЗС України?

Результати засідання Комітету також прокоментував глава МЗС України Андрій Сибіга.

Ми вітаємо це рішення. Цей об'єкт, розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою та зазнає пошкоджень і руйнувань з боку російських окупаційних влад,

– заявив дипломат.

Він підкреслив, що це рішення також закликає міжнародну спільноту посилити співпрацю задля запобігання незаконному обігу культурних цінностей з Криму, яку здійснює Росія. Також Сибіга подякував членам Комітету всесвітньої спадщини та ЮНЕСКО за підтримку України.

Які актуальні новини Криму?

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що паливна криза в Криму продовжується. Також на півострові тривають перебої з електрикою та водою. Місцевій "владі" не вдається стабілізувати ситуацію. Водночас у Джанкої вже почали встановлювати таксофони через проблеми зі зв'язком.

На початку липня агенти "Атеш" розповіли, що окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали терміновий наказ від так званої "влади Криму". Вони мали повністю евакуювати цінні документи та техніку.