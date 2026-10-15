В список включили семерых российских общественных деятелей, которые агитировали за партию "Единая Россия" в рамках так называемых выборов в Государственную думу России. Сведения о представителях культурной и медийной сферы обнародовали в разделе "Рупоры Кремля", а о спортсменах – в разделе спортивных деятелей, сообщает ГУР МО Украины.

Кто попал в списки ГУР?

Среди фигурантов обновленного списка – шахматист Сергей Карякин, хоккеист Вячеслав Фетисов и певица Юта.

Сергей Карякин – шахматист, гроссмейстер и так называемый сенатор России от оккупированного Крыма. По данным ГУР, он участвует в пропагандистском проекте "Шахматная дипломатия в русских домах" и организует турнир "Шахматы для СВОих" для участников войны против Украины.

По данным ГУР, он участвует в пропагандистском проекте "Шахматная дипломатия в русских домах" и организует турнир "Шахматы для СВОих" для участников войны против Украины. Вячеслав Фетисов – советский и российский хоккеист, депутат Государственной Думы России. Он лоббирует интересы российских спортсменов и выступает за их возвращение к международным соревнованиям под российским флагом и гимном.

Он лоббирует интересы российских спортсменов и выступает за их возвращение к международным соревнованиям под российским флагом и гимном. Юта (Анна Осипова/Семина) – российская певица и артистка Центрального академического театра Российской армии. По информации украинской разведки, в своих песнях она прославляет участников войны против Украины, а в рамках авторского проекта "Напиши мне" формирует их героический образ.

В ГУР отмечают, что эти деятели используют свой публичный статус для влияния на общественное мнение и оправдания российской агрессии.

Сколько пропагандистов уже внесены в базу данных?

ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации продолжают выявлять и регистрировать лиц, причастных к российской пропаганде, дезинформации и операциям влияния.

По данным ведомства, разделы "Рупоры Кремля" и "Чемпионы террора" на портале War&Sanctions уже содержат информацию о более чем 450 лицах, вовлеченных в такую деятельность.

ГУР и ЦПД призывают международных партнеров вводить персональные санкции против представителей российского пропагандистского аппарата и спортивного сообщества. Среди предложенных мер – запрет на въезд, блокировка финансовых активов и прекращение медийного и коммерческого сотрудничества.