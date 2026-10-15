До переліку внесли сімох російських публічних діячів, які агітували за партію "Єдіная Росія" в межах так званих виборів до Державної думи Росії. Відомості про представників культурної та медійної сфер оприлюднили в розділі "Рупори Кремля", а про спортсменів – у розділі спортивних діячів, повідомляє ГУР МО України.

Хто потрапив до списків ГУР?

Серед фігурантів оновленого переліку — шахіст Сергій Карякін, хокеїст В'ячеслав Фєтісов і співачка Юта.

Сергій Карякін – шахіст, гросмейстер і так званий сенатор Росії від окупованого Криму. За даними ГУР, він бере участь у пропагандистському проєкті "Шахматная дипломатия в русских домах" та організовує турнір "Шахматы для СВОих" для учасників війни проти України.

– шахіст, гросмейстер і так званий сенатор Росії від окупованого Криму. За даними ГУР, він бере участь у пропагандистському проєкті "Шахматная дипломатия в русских домах" та організовує турнір "Шахматы для СВОих" для учасників війни проти України. В'ячеслав Фєтісов – радянський і російський хокеїст, депутат Державної думи Росії. Він лобіює інтереси російських спортсменів і виступає за їхнє повернення до міжнародних змагань під російським прапором і гімном.

– радянський і російський хокеїст, депутат Державної думи Росії. Він лобіює інтереси російських спортсменів і виступає за їхнє повернення до міжнародних змагань під російським прапором і гімном. Юта (Анна Осіпова/Сьоміна) – російська співачка та артистка Центрального академічного театру Російської армії. За інформацією української розвідки, у своїх піснях вона прославляє учасників війни проти України, а в межах авторського проєкту "Напиши мне" формує їхній героїчний образ.

У ГУР наголошують, що ці діячі використовують свій публічний статус для впливу на суспільну думку та виправдання російської агресії.

Скільки пропагандистів уже внесли до бази?

ГУР МО України та Центр протидії дезінформації продовжують виявляти й документувати осіб, причетних до російської пропаганди, дезінформації та операцій впливу.

За даними відомства, розділи "Рупори Кремля" та "Чемпіони терору" на порталі War&Sanctions уже містять інформацію про понад 450 осіб, залучених до такої діяльності.

ГУР і ЦПД закликають міжнародних партнерів запроваджувати персональні санкції проти представників російського пропагандистського апарату та спортивної спільноти. Серед запропонованих заходів – заборона на в'їзд, блокування фінансових активів і припинення медійної та комерційної співпраці.