"Гусь" идет на выборы и объясняет, как проголосовать правильно: смотрите видео

Министерство юстиции в рамках общенационального правопросветительского проекта подготовило видеоролики "Гусь идет на выборы". На видео персонаж разъясняет права граждан во время выборов.

Министерство юстиции подготовило 4 видеоролика с интернет-персонажем "Гусем", ориентированные на молодежь, которая больше воспринимает информацию через социальные сети и интернет, сообщает "Укрнформ".

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Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что главным героем видео является всеми любимый украинский персонаж "Гусь". Он разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок, проверить, есть ли ты в списках избирателей, каким образом проконтролировать законность волеизъявления и зафиксировать факты нарушений.



"Гусь идет на выборы"



"Гусь" известный персонаж среди украинской молодежи

Иллюстратор, дизайнер и автор персонажа Надежда Кушнир объяснила, что они выбрали "Гуся", потому что он уже узнаваем.

Средний охват одного поста "Гуся" от 2 миллионов людей,

– добавила Кушнир.



"Гусь" проверяет нарушения на выборах

Видеоролики будут распространять через социальные сети и СМИ, а также через территориальные управления юстиции и бюро и центры системы бесплатной правовой помощи. Ролики также планируют транслировать в общественном транспорте.

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