19:10
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      "Гусь" идет на выборы и объясняет, как проголосовать правильно: смотрите видео

      78 Читати новину українською
      Гусь идет на выборы 2019 Украина - видео, как голосовать правильно
      "Гусь" идет на выборы / Фото с Facebook-страницы Министерства юстиции Украины

      Министерство юстиции в рамках общенационального правопросветительского проекта подготовило видеоролики "Гусь идет на выборы". На видео персонаж разъясняет права граждан во время выборов.

      Министерство юстиции подготовило 4 видеоролика с интернет-персонажем "Гусем", ориентированные на молодежь, которая больше воспринимает информацию через социальные сети и интернет, сообщает "Укрнформ".

      Читайте также: Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

      Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что главным героем видео является всеми любимый украинский персонаж "Гусь". Он разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок, проверить, есть ли ты в списках избирателей, каким образом проконтролировать законность волеизъявления и зафиксировать факты нарушений.

      гусь йде на вибори
      "Гусь идет на выборы"

      гусь йде на вибори
      "Гусь" известный персонаж среди украинской молодежи

      Иллюстратор, дизайнер и автор персонажа Надежда Кушнир объяснила, что они выбрали "Гуся", потому что он уже узнаваем.

      Средний охват одного поста "Гуся" от 2 миллионов людей,
      – добавила Кушнир.

      гусь йде на вибори
      "Гусь" проверяет нарушения на выборах

      Видеоролики будут распространять через социальные сети и СМИ, а также через территориальные управления юстиции и бюро и центры системы бесплатной правовой помощи. Ролики также планируют транслировать в общественном транспорте.

      "Гусь идет на выборы": смотрите видео как правильно проголосовать на президентских выборах 2019

      президентські вибори 2019
      Как будут проходить выборы президента Украины

      blog_ava
      Снимется ли Владимир Зеленский с выборов?
      сегодня
      2363
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Нарушения на выборах
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      сегодня , 19:01 Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      Світлана Попова 28
      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      сегодня , 19:00 Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      Євгенія Мазур 60
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сегодня , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 211
      Какой элитной недвижимостью владеют топ-5 кандидатов в президенты
      сегодня , 18:05 Какой элитной недвижимостью владеют топ-5 кандидатов в президенты
      323
      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      сегодня , 17:48 Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      485
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Разрыв дипотношений с Россией: Винник не вносил такую поправку в законопроект по Донбассу
       8 ноября 2017 , 11:23
      Автошоу Grand Basel: если деньги могут купить счастье, то выглядит оно так
       13 сентября 2018 , 19:22
      Экс-игрок сборной Украины вернулся в УПЛ
       27 октября 2018 , 09:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук