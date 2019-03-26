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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      "Гусь" йде на вибори і пояснює, як проголосувати правильно: дивіться відео

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      Гусь йде на вибори 2019 України - відео, як голосувати правильно
      "Гусь" йде на вибори / Фото з Facebook-сторінки Міністерства юстиції України

      Міністерство юстиції в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту підготувало відеоролики "Гусь йде на вибори". На відео персонаж роз'яснює права громадян під час виборів.

      Міністерство юстиції підготувало 4 відеоролики з інтернет-персонажем "Гусем", орієнтованих на молодь, яка більше сприймає інформацію через соціальні мережі та інтернет, повідомляє "Укрнформ".

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      Міністр юстиції Павло Петренко розповів, що головним героєм відео є загальноулюблений українських персонаж "Гусь". Він роз'яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю, перевірити, чи ти є в списках виборців, яким чином проконтролювати законність волевиявлення і зафіксувати факти порушень.

      гусь йде на вибори
      "Гусь йде на вибори"

      гусь йде на вибори
      "Гусь" відомий персонаж серед української молоді

      Ілюстраторка, дизайнер та автор персонажа Надія Кушнір пояснила, що вони обрали "Гуся", бо він вже впізнаваний.

      Середнє охоплення одного посту "Гуся" від 2 мільйонів людей,
      – додала Кушнір.

      гусь йде на вибори
      "Гусь" перевіряє порушення на виборах

      Відеоролики будуть розповсюджувати через соціальні мережі та ЗМІ, а також через територіальні управління юстиції та бюро та центри системи безоплатної правової допомоги. Ролики також планують траснлювати у громадському транспорті.

      "Гусь йде на вибори": дивіться відео як правильно проголосувати на президентських виборах 2019

      президентські вибори 2019
      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порушення на виборах
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