"Гусь" йде на вибори і пояснює, як проголосувати правильно: дивіться відео

Міністерство юстиції в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту підготувало відеоролики "Гусь йде на вибори". На відео персонаж роз'яснює права громадян під час виборів.

Міністерство юстиції підготувало 4 відеоролики з інтернет-персонажем "Гусем", орієнтованих на молодь, яка більше сприймає інформацію через соціальні мережі та інтернет, повідомляє "Укрнформ".

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Міністр юстиції Павло Петренко розповів, що головним героєм відео є загальноулюблений українських персонаж "Гусь". Він роз'яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю, перевірити, чи ти є в списках виборців, яким чином проконтролювати законність волевиявлення і зафіксувати факти порушень.



"Гусь йде на вибори"



"Гусь" відомий персонаж серед української молоді

Ілюстраторка, дизайнер та автор персонажа Надія Кушнір пояснила, що вони обрали "Гуся", бо він вже впізнаваний.

Середнє охоплення одного посту "Гуся" від 2 мільйонів людей,

– додала Кушнір.



"Гусь" перевіряє порушення на виборах

Відеоролики будуть розповсюджувати через соціальні мережі та ЗМІ, а також через територіальні управління юстиції та бюро та центри системи безоплатної правової допомоги. Ролики також планують траснлювати у громадському транспорті.

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