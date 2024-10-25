Об этом сообщает Суспильне.

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Что известно о визите Гутерреша в Украину

Так, заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак в комментарии СМИ не подтвердил, что визит Гутерреша в Украину отменили со стороны Киева из-за саммита БРИКС.

Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Они (Зеленский и Гутерреш – 24 Канал) обсудили визит во время встречи в сентябре,

– сказал Хак.

Ранее о решении Зеленского отменить поездку Гутерреша в Украину сообщали источники 24 Канала и AFP в Офисе президента.

Что этому предшествовало

Известно, что 22 – 24 октября в российской Казани прошел саммит лидеров стран БРИКС, куда, в частности, прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. Там он ел каравай и надевал традиционный костюм. В ООН назвали эту поездку "стандартной практикой" и отметили, что позиция генсека по войне неизменна.

В то же время накануне визита МИД Украины резко раскритиковало намерения Гутерреша прибыть в Россию. В министерстве напомнили, что генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Вместо этого он принял предложение поехать к Путину.

"Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", – писали в МИД Украины.

О визите в Украину Гутерреш и Зеленский договаривались в сентябре во время недели высокого уровня Генассамблеи в Нью-Йорке.