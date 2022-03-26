Еще 2 года назад нардеп Алексей Гончаренко показал элитную квартиру Песковой в Париже. Тогда политик пришел к дому на проспекте Виктора Гюго.

Заметьте США способны вводить дополнительные санкции против России, – Салливан

Дверь ему открыла женщина, назвавшаяся родственницей семьи представителя Владимира Путина. Однако очевидно она была гувернанткой или занималась домашними делами.

Впоследствии в "героине" видео жители села Самборского района Львовской области узнали местную жительницу Илону.

Опасаемся, чтобы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может, до сих пор работает у Песковых,

– заволновались люди.

Сейчас информацию проверяют спецслужбы.

Между тем Гончаренко заявил, что это – действительно украинка. И ее действительно зовут Илона. Политик добавил: "работать на семью Песковых – это работать против Украины".

Женщина в квартире Песковой / Скриншот с видео

Россия продолжает уничтожать украинские города и убивать украинцев. По состоянию на 26 марта в результате бесчеловечных действий оккупантов погибли уже 136 детей. Между тем Елизавета Пескова жалуется, потому что из-за санкций не может путешествовать.