Еще 2 года назад нардеп Алексей Гончаренко показал элитную квартиру Песковой в Париже. Тогда политик пришел к дому на проспекте Виктора Гюго.
Заметьте США способны вводить дополнительные санкции против России, – Салливан
Дверь ему открыла женщина, назвавшаяся родственницей семьи представителя Владимира Путина. Однако очевидно она была гувернанткой или занималась домашними делами.
Впоследствии в "героине" видео жители села Самборского района Львовской области узнали местную жительницу Илону.
Опасаемся, чтобы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может, до сих пор работает у Песковых,
– заволновались люди.
Сейчас информацию проверяют спецслужбы.
Между тем Гончаренко заявил, что это – действительно украинка. И ее действительно зовут Илона. Политик добавил: "работать на семью Песковых – это работать против Украины".
Женщина в квартире Песковой / Скриншот с видео
Россия продолжает уничтожать украинские города и убивать украинцев. По состоянию на 26 марта в результате бесчеловечных действий оккупантов погибли уже 136 детей. Между тем Елизавета Пескова жалуется, потому что из-за санкций не может путешествовать.