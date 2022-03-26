Ще 2 роки тому нардеп Олексій Гончаренко показав елітну квартиру Пєскової у Парижі. Тоді політик прийшов до будинку на проспекті Віктора Гюго.

Зауважте США здатні вводити додаткові санкції проти Росії, – Салліван

Двері йому відчинила жінка, яка назвалася родичкою сім'ї речника Володимира Путіна. Однак вочевидь вона була гувернанткою або займалася хатніми справами.

Згодом у "героїні" відео жителі села Самбірського району на Львівщині упізнали місцеву мешканку Ілону.

Побоюємося, щоб вона не допомагала Росії в агресії проти України. Адже вона працювала, а може, й досі працює у Пєскових,

– захвилювалися люди.

Наразі інформацію перевіряють спецслужби.

Тим часом Гончаренко заявив, що це – справді українка. І її справді звуть Ілона. Політик додав: "працювати на сім'ю Пєскових – це працювати проти України".



Жінка у квартирі Пєскової / Скриншот з відео

Росія продовжує знищувати українські міста та вбивати українців. Станом на 26 березня внаслідок нелюдських дій окупантів загинули вже 136 дітей. Тим часом Єлизавета Пєскова скаржиться, бо через санкції не може подорожувати.