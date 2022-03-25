У США все ще вважають, що вони "зберігають здатність" вводити проти Росії додаткові санкції через військове вторгнення на територію України. Відповідну заяву зробив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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США про санкції проти Росії

Салліван мав на увазі невійськові витрати. Він також додав, що у США є додаткові заходи для "закручення гайок" у контексті санкцій, і вони будуть постійно їх переглядати.

Ми вважаємо, що санкції все більше впливатимуть на російську економіку, російську військову машину й стримуватимуть її таким чином, що це формуватиме їхнє мислення в міру просування вперед,

– додав радник президента США.

За його словами, це також підірве здатність Росії відігравати агресивну роль у світі, як держава-агресор робила протягом багатьох останніх років. Крім того, він наголосив на важливості виконання уже запроваджених санкційних обмежень.

На його думку, наразі пункт про застосування санкцій має надважливе значення, оскільки у майбутній період основна увага Росії у контексті економіки буде зосереджена на з'ясуванні того, як вони можуть обійти введені санкції. Салліван також наголосив, що блокування цих шляхів буде мати життєво важливе значення для формування мислення Кремля та створення різного роду ефектів від санкцій.

Джейк Салліван також заявив, що США готові запровадити вторинні санкції проти будь-яких осіб та компаній, які систематично докладатимуть зусилля для їхнього послаблення або ухилення. Він зауважив, що ці інструменти на цей час добре зрозумілі компаніям та країнам по всьому світу.

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