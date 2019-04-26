00:51
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Гвардейцы, которых боится враг: как защищают и налаживают коммуникации с местными

      62 Читати новину українською

      Уже несколько месяцев на передовых позициях несет службу один из мотивированных подразделений Национальной гвардии. Настолько дисциплинированные, что враг боится их даже провоцировать.

      Подразделение Национальной гвардии "Азов" почти два года не было на передовой. Мотивированность этих военнослужащих чуть ли не самая высокая среди всех подразделений. И противник уже хорошо познакомился с гвардейцами.

      Читайте также: Бойцы "Азова" одним ударом уничтожили технику боевиков на Донбассе: мощное видео

      "Когда у них происходят изменения, они проявляют активность. Но потом мы даем отпор и они успокаиваются", – рассказал нацгвардеец Сергей. Получив ответ, боевики на время успокаиваются, потом опять открывают огонь.

      Нацгвардія
      Нацгвардеец Сергей

      Сегодня где-то с одиннадцати ночи противник вел не сильно прицельный огонь из своих двух позиции. Это было стрелковое оружие автомат и пулемет. Но мы смогли дать им достойный отпор,
      – пояснил нацгвардеец Сергей.

      И кроме того, что воины эффективно держат оборону они выполняют еще одну важную миссию. "Мы проводим спортивные мероприятия, всегда привлекаем и приглашаем местных спортсменов", – рассказал нацгвардеец Андрей.

      Нацгвардія
      Спортивные соревнования, организованные "Азовом"

      Одно из таких мероприятий проводили 26 апреля в Бахмуте, ближайшем к передовой. Местные, среди которых, как юниоры так и совсем маленькие спортсмены, с радостью приобщаются к соревнованиям.

      Сегодня проходят спортивные соревнования по боксу памяти Евгения Хоменко, позывной Пидго. Это наш военнослужащий, погибший при исполнении военной задачи. И собратья чествуют его память таким спортивным соревнованием,
      – объявлял нацгвардеец Виталий.

      "Азов" не только надежно и эффективно защищает территориальную целостность Украины, но и занимается спортивной подготовкой, налаживает дружеские отношения с местным населением, а еще проводит патриотически-воспитательные работы среди молодежи.

      blog_ava
      Рубан выехал из Украины, – ГПУ (обновлено)
      26 апреля
      1348
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе "Азов" Нацгвардія
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 26 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 апреля , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 360
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      26 апреля , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 391
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      26 апреля , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 490
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      26 апреля , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 856
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      26 апреля , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 878
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Нацполиция усиленно будет охранять Зеленского
       11 апреля , 21:10
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Как не стать жертвой мошенников при покупке подержанного авто
       30 октября 2018 , 13:20
      На каких машинах ездит Порошенко
       1 апреля , 20:22
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук