Гвардейцы, которых боится враг: как защищают и налаживают коммуникации с местными

Уже несколько месяцев на передовых позициях несет службу один из мотивированных подразделений Национальной гвардии. Настолько дисциплинированные, что враг боится их даже провоцировать.

Подразделение Национальной гвардии "Азов" почти два года не было на передовой. Мотивированность этих военнослужащих чуть ли не самая высокая среди всех подразделений. И противник уже хорошо познакомился с гвардейцами.

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"Когда у них происходят изменения, они проявляют активность. Но потом мы даем отпор и они успокаиваются", – рассказал нацгвардеец Сергей. Получив ответ, боевики на время успокаиваются, потом опять открывают огонь.



Нацгвардеец Сергей

Сегодня где-то с одиннадцати ночи противник вел не сильно прицельный огонь из своих двух позиции. Это было стрелковое оружие – автомат и пулемет. Но мы смогли дать им достойный отпор,

– пояснил нацгвардеец Сергей.

И кроме того, что воины эффективно держат оборону они выполняют еще одну важную миссию. "Мы проводим спортивные мероприятия, всегда привлекаем и приглашаем местных спортсменов", – рассказал нацгвардеец Андрей.



Спортивные соревнования, организованные "Азовом"

Одно из таких мероприятий проводили 26 апреля в Бахмуте, ближайшем к передовой. Местные, среди которых, как юниоры так и совсем маленькие спортсмены, с радостью приобщаются к соревнованиям.

Сегодня проходят спортивные соревнования по боксу памяти Евгения Хоменко, позывной Пидго. Это наш военнослужащий, погибший при исполнении военной задачи. И собратья чествуют его память таким спортивным соревнованием,

– объявлял нацгвардеец Виталий.

"Азов" не только надежно и эффективно защищает территориальную целостность Украины, но и занимается спортивной подготовкой, налаживает дружеские отношения с местным населением, а еще проводит патриотически-воспитательные работы среди молодежи.