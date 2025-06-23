Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В некогда ярком селе Гвоздов проживает 19 человек.

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Новая жизнь в старом селе в Винницкой области

В селе Гвоздов полтора месяца назад родился мальчик. Такое событие произошло впервые за 27 лет. Все из-за того, что из села выезжает молодежь, а жить остаются в основном старшие люди. Местные власти верят, что село может ожить снова. Об этом журналистам рассказала заместитель Немировского городского головы Лариса Кушко.

У нас пополнение за последние 27 лет, поэтому село не вымирает, а оживает. На базе Гвоздова работает благотворительный фонд ОО "Ноев Ковчег", много людей туда приезжает. Мы верим, что село оживет,

– отметила она.

Молодые родители переехали в село 5 лет назад из Умани. Гвоздов Родители 1,5-месячного Гавриила переехали в Гвоздов 5 лет назад из Умани, что в Черкасской области. Мама мальчика Мария Бевз говорит, что в Винницкой области семья смогла найти покой, их радует природа. А недавно здесь же семья пополнилась – у супругов родился сын. Мария надеется, что когда-то в селе родятся еще дети и оно будет процветать.

"По всей Украине искали село, где нет домов. Нам посоветовали Гвоздов. Сказали, что будем здесь счастливы. И оно действительно так. Не хотим обратно в город, об этом речи не идет", – рассказала женщина.

Многие дома в селе Гвоздов заброшены и разрушены. До Винницы – 63 километра. Александр Бартош, который здесь живет, рассказал, что во времена его детства в Гвоздове было значительно больше людей. Сейчас же за день на улицах можно совсем не встретить людей.

Житель рассказал, что в селе, к сожалению, нет школы, детсада, больницы и, даже, медпункта. Но здесь очень красивая природа – есть река и спокойствие.

Самой старшей жительницей Гвоздова является Оксана Ивановна Бенейдик, которой 85 лет. Бабушка когда-то работала швеей и помогала на ферме. Сейчас живет сама, соседи помогают ей по хозяйству. помогают соседи.

Плохо, что у нас мало людей. Надо, чтобы был какой-то магазинчик, чтобы пошли какую-то продукцию купили. Нам далеко, а больница - надо в Немиров ехать. Если заболею - надо скорую вызывать. Но мне уже 85 лет, зачем мне уже скорая,

– сказала Оксана.

В общем люди привыкли к своей спокойной рутине и на самом деле совсем не стремятся жить в большем населенном пункте. Для них и здесь есть утешение – люди разводят пчел, кур и держат собак, чтобы отпугивали лис.