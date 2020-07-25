В российском городе Хабаровск уже более двух недель продолжаются масштабные акции протеста. Люди требуют освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митинг 25 июля уже назвали самым массовым.

Протести у Хабаровську: останні новини

Акція в Хабаровську зібрала кілька тисяч людей. Про це повідомляє телеграм-канал "Протесты в мире".

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Протести на підтримку Фургала почалися в Хабаровську 11 липня. Пізніше до акцій приєдналися жителі Владивостока і Комсомольська-на-Амурі.

Аби заспокоїти обурених людей, Володимир Путін призначив депутата Держдуми від ЛДПР Михайла Дегтярьова. Однак протести не вщухли, їх учасники почали вимагати відставки виконуючого обов'язки глави регіону.

Протести у Хабаровську / Фото Getty Images

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