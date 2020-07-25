В Хабаровске люди устроили самый массовый митинг за последние 15 суток: впечатляющие фото
В российском городе Хабаровск уже более двух недель продолжаются масштабные акции протеста. Люди требуют освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митинг 25 июля уже назвали самым массовым.
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Акція в Хабаровську зібрала кілька тисяч людей. Про це повідомляє телеграм-канал "Протесты в мире".
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Протести на підтримку Фургала почалися в Хабаровську 11 липня. Пізніше до акцій приєдналися жителі Владивостока і Комсомольська-на-Амурі.
Аби заспокоїти обурених людей, Володимир Путін призначив депутата Держдуми від ЛДПР Михайла Дегтярьова. Однак протести не вщухли, їх учасники почали вимагати відставки виконуючого обов'язки глави регіону.
Протести у Хабаровську / Фото Getty Images
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Що відомо про Сергія Фургала
- Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали в Хабаровську і доставили до Москви 9 липня.
- Слідство звинувачує його в організації вбивств двох бізнесменів, а також замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї й Амурської області у 2004 – 2005 роках.
- Фургала перевіряють і на причетність до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області.