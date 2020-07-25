У російському місті Хабаровськ вже понад два тижні тривають масштабні акції протесту. Люди вимагають звільнити арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Мітинг 25 липня вже назвали наймасовішим.

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Акція в Хабаровську зібрала кілька тисяч людей. Про це повідомляє телеграм-канал "Протесты в мире".

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Протести на підтримку Фургала почалися в Хабаровську 11 липня. Пізніше до акцій приєдналися жителі Владивостока і Комсомольська-на-Амурі.

Аби заспокоїти обурених людей, Володимир Путін призначив депутата Держдуми від ЛДПР Михайла Дегтярьова. Однак протести не вщухли, їх учасники почали вимагати відставки виконуючого обов'язки глави регіону.

Протести у Хабаровську / Фото Getty Images

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