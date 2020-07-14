Аполітичні жителі Хабаровська вперше в своєму житті вийшли на вулиці з вимогами, спрямованими проти федеральної влади.

Восток против

В протестах участвуют десятки тысяч людей, главная улица города превратилась в один поток демонстрантов. Местная полиция и Росгвардия устранились от происходящего и явно симпатизируют требованиям горожан. Более того, на стороне протестующих и местная власть. Так хабаровчане отвечают на арест губернатора Сергея Фургала.

Читайте также: Не сдавайся, Лукашенко, или Как Путин земли хочет собирать

Причину происходящего не стоит связывать с бесконечной народной любовью к этому представителю ЛДПР, который в 2018 году победил на выборах единоросса, и которого теперь обвиняют в организации заказных убийств в далекие "нулевые" (резонный вопрос, почему только теперь).

Речь скорее идет о бесконечной усталости и раздражении хабаровчан от того, как с их мнением никто не считается. Федеральный центр относится к дальневосточникам (и только ли к ним?) как к податному населению, утратившему статус граждан.

Что бы ни делали с людьми – будь то пенсионная реформа или фактическая отмена конкурентных выборов, они будут молчать и терпеть. Из такой аксиомы исходят в Кремле.

Мы тоже граждане

Хабаровск в июле 2020 года считает иначе: люди вышли на улицу за свое право определять, кто здесь власть.

Пусть уж лучше начальники, которых обвиняют в убийствах, чем те, которые просто считают нас пустым местом, – так рассуждают отчаявшиеся люди.

В инстаграме арестованного губернатора весь день 11 июля шла трансляция с акций хабаровчан в его поддержку. Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко рассказала, что за организацию этой трансляции ей угрожают уголовным делом по неизвестной статье. Так простое информирование граждан о том, что происходит в их городе, становится преступлением.

Давление на Томченко стоит в одном ряду с новой волной преследований журналистов в России. Ясно, что авторы этой кампании стремятся замести все конфликты, накопившиеся в обществе, обратно под ковер, заткнуть рты тем, кто пытается рассказывать о реально происходящем в стране.

В этом угадывается тактика властей на ближайшие годы: мы обнулились и теперь помолчим.

По официальным данным, во время голосования за поправки в Конституцию 62% жителей Хабаровского края эту инициативу властей поддержали. Это один из самых низких показателей по всей стране – меньше из крупных регионов только в Омске, Магадане, на Камчатке и в Якутии.

Как известно, в Кремле это голосование оценили в качестве величайшего триумфа: на такой предположительной волне народной поддержки действующего президента теперь по-быстрому хотят решить все дела, будь то устранение неугодных губернаторов или разгром СМИ.

Нет сомнений, что прямо сейчас в Хабаровск отправляется опытная группа "решальщиков", готовых усмирять местные элиты угрозами и деньгами. Аналогичные группы на последних губернаторских выборах усмирили Владивосток, где местный единоросс никак не мог победить даже при отсутствии реальных конкурентов, так что ЦИК просто отменила результаты голосования. Скорее всего, волну народного гнева в регионе удастся сбить, другое дело, что если в других частях страны начнется подобное "изъятие политических вкладов", то "банковская система", отстроенная Кремлем, может лопнуть.

Обратите внимание: Начало новой эпохи России

Годами пропаганда утверждает, что лодку раскачивают революционеры и иностранные шпионы, но в реальности главным источником политической нестабильности в "обнуленной России" становится власть, которая просто разучилась считаться с мнением народа.

Источник: Новая газета