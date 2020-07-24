Загальний відмова путінському режиму в легітимності неминуче стане його кінцем.

Хабаровские протесты постепенно начинают порождать конкретные политические лозунги.

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Хватит править!

Так, среди протестующих большую популярность обрело требование "об отставке Путина до 1 сентября".

Конечно, требование на данном этапе невыполнимое, но именно здесь как никогда актуальна фраза: "Будьте реалистами, требуйте невозможного".

Хабаровчан возмутила формулировка отстранения Фургала: "В связи с утратой доверия" и теперь они требуют, чтобы НацДедушка ушел в отставку ровно по той же причине.

Любой подобный протест всегда развивается по нарастающей.

Вначале это надежда на то, что случился сбой и "наверху" его исправят.

Первые выступления – это почти всегда челобитная: мудрое руководство разберется.

Отказ в легитимности ВВ и станет концом

Однако, очень быстро приходит осознание, что руководство и есть проблема, и уж точно не является решением. Тогда и возникает понимание: без коренного переустройства негодной системы вместе с ее носителями все останется по-прежнему.

Поэтому переход любого протеста в обанкротившемся государстве в политическую плоскость неизбежен.

При этом для того, чтобы убрать ворье из власти, необязательно массовое вооруженное восстание, а вот массовое и повсеместное понимание того, что эту питерскую гопоту пора списать в утиль, и есть необходимое условие свержения преступного режима.

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Оно не является достаточным, но всеобщий отказ путинскому режиму в легитимности неизбежно станет его концом. И Хабаровск показывает, что этот путь можно пройти довольно быстро.