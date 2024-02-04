Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер рано в воскресенье в больнице в Виндгуке, сообщили в его офисе. Ему было 82 года.

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Президент Намибии умер 4 февраля

Это уже второй президентский срок Гейнгоба. Также он был первым премьером Намибии после обретения независимости.

В прошлом месяце президент сообщил, что лечился от рака.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб / Getty Images

С глубокой печалью и сожалением сообщаю вам, что сегодня умер наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия,

– говорится в заявлении, подписанном исполняющим обязанности президента Нанголо Мбумбой.

Также отметили, что рядом с президентом была его жена и дети.

"Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей конституции и столп намибийского дома", – сказал Мбумба.

В канцелярии сообщили, что биопсия после обычного медицинского осмотра в январе обнаружила раковые клетки.

Коротко, что известно о Гейнгобе