Президент Намібії Хаге Гейнгоб помер рано в неділю в лікарні у Віндгуку, повідомили в його офісі. Йому було 82.
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Президент Намібії помер 4 лютого
Це вже другий президентський термін Гейнгоба. Також він був першим прем'єром Намібії після здобуття незалежності.
Минулого місяця президент повідомив, що лікувався від раку.
Президент Намібії Хаге Гейнгоб / Getty Images
З глибоким сумом і жалем повідомляю вам, що сьогодні помер наш улюблений доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республіки Намібія,
— йдеться в заяві, підписаній виконувачем обов'язків президента Нанголо Мбумбою.
Також зазначили, що поряд з президентом була його дружина та його діти.
"Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої конституції та стовп намібійського дому", — сказав Мбумба.
У канцелярії повідомили, що біопсія після звичайного медичного огляду в січні виявила ракові клітини.
Коротко, що відомо про Гейнгоба
- Хаге Гейнгоб народився в селі на півночі Намібії в 1941 році.
- Він був першим президентом південноафриканської країни за межами етнічної групи овамбо, яка становить більш ніж половина населення країни.
- У свої ранні роки активно виступав проти режиму апартеїду в Південній Африці, який на той час панував у Намібії, а в 1964 році його призначили представником визвольного руху СВАПО в ООН.
- Хаге Гейнгоб був прем'єр-міністром Намібії, який найдовше займав посаду, і третім президентом.
- Вперше обраний президентом у 2014 році.
- У 2013 році політик переніс операцію на головному мозку, а минулого року йому зробили операцію на аорті.
- До самої смерті він проходив лікування в лікарні Леді Похамба у Віндгуку.
- До слова, у 2024 році в Намібії мають пройти вибори президента та національних зборів. Мбумба зазначив, що уряд виконує всі необхідні державні заходи, підготовку та інші протоколи. Додав, кабінет міністрів негайно збереться для прийняття необхідних державних заходів.