На странице в фейсбук Сергей Дейнеко опубликовал чрезвычайно патриотическое стихотворение пограничника, позывной которого – "Кальмар". Парень красноречиво описал военные действия в поэзии.

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В последних строках своего стихотворения пограничник рассказал, что наши Вооруженные Силы Украины, пограничники, ТРО, а также все добровольцы защищают невероятную и неповторимую Украну от захватнических рук оккупантов.

Текст стихотворения:

Не пробачу вам сльози дитячі

І біду, що в країну прийшла

Що орда безсердечна й незряча

За собою в наш край принесла



Що випалює полум'ям клятим

Мирні села й прекрасні міста

Всюди бомбами й градами гатить

Там де діти повинні зростать



Тож затям собі клятий ти, враже,

Будем нищить тебе без жалю

Хай тіла ворогів в землю ляжуть

Щедро кров'ю збагатять ріллю



Рідну землю своєї країни

Синє небо, безкраї поля

Чорне море і острів Зміїнний

Ми бороним ціною життя!

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