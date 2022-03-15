На сторінці у фейсбук Сергій Дейнеко опублікував надзвичайно патріотичний вірш прикордонника, позивний якого – "Кальмар". Хлопець красномовно описав воєнні дії в поезії.

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В останніх рядках свого вірша прикордонник розповів, що наші Збройні Сили України, прикордонники, ТРО, а також всі добровольці захищають неймовірну та неповторну Украну від загарбницьких рук окупантів.

Текст вірша:

Не пробачу вам сльози дитячі

І біду, що в країну прийшла

Що орда безсердечна й незряча

За собою в наш край принесла



Що випалює полум'ям клятим

Мирні села й прекрасні міста

Всюди бомбами й градами гатить

Там де діти повинні зростать



Тож затям собі клятий ти, враже,

Будем нищить тебе без жалю

Хай тіла ворогів в землю ляжуть

Щедро кров'ю збагатять ріллю



Рідну землю своєї країни

Синє небо, безкраї поля

Чорне море і острів Зміїнний

Ми бороним ціною життя!

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