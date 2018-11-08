Хайди Клум обнажилась и показала стройную фигуру: фото 18+

Немецкая супермодель Хайди Клум позабавила своих фанатов очередным сексуальным фото. 45-летняя модель опубликовала кадр из съемки Рассела Джеймса из фотокниги Angels by Russell James.

На провокационном черно-белом фото, которое Хайди выложила в Instagram, модель позирует полностью обнаженной, демонстрируя фантастическую фигуру.

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Хайди Клум

Клум рассказала, что снимок является частью книги Джеймса, в которую вошли различные пикантные кадры с самыми известными моделями современной индустрии моды.

Добавим, что ранее в сети показали интимные фото Кендалл Дженнер, которые также вошли в книгу.