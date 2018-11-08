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      Хайді Клум оголилася і показала струнку фігуру: фото 18+

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      Хайді Клум
      Хайді Клум / Фото з Іnstagram

      Німецька супермодель Хайді Клум потішила своїх фанатів червовим сексуальним фото. 45-річна модель опублікувала кадр із зйомки Рассела Джеймса з фотокниги Angels by Russell James.

      На провокаційному чорно-білому фото, яке Хайді виклала в Instagram, модель позує повністю голою, демонструючи фантастичну фігуру.

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      Хайді Клум

      Клум розповіла, що знімок є частиною книги Джеймса, у яку увійшли різні пікантні кадри з найвідомішими моделями сучасної індустрії моди.

      Додамо, що раніше у мережі показали інтимні фото Кендалл Дженнер, які також увійшли у книгу.

      Джерело: 24 Канал
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