Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Галущенко опроверг возвращение отключений

Никакие отключения не вернулись. Это временное явление. К сожалению, объекты генерации, которые восстановлены, могут ломаться. Это и произошло. Все эти поломки будут устранены и ситуация нормализуется,

– сообщил он.

Также Галущенко отметил, что в Украину существенно упал импорт электроэнергии – по состоянию на 13 ноября он составил около 100 МВт.

Чиновник напомнил, что министерство разработало отдельный механизм для бизнеса, по которому при импорте 80% электроэнергии остальные бесперебойно предоставляет Украина. Однако предприятия не пользуются и используют внутреннюю генерацию.

"Ничего драматического в системе не произошло, весь этот "хайп" и крики вокруг того, что все вернулось – ложь. Призываю доверять официальным источникам", – подчеркнул министр энергетики.