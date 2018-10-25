22:33
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Алексей Чибисов

      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття

      320
      Москві немає різниці, що буде із її шпигунами, аби лише вони виконали свою справу
      Москві немає різниці, що буде із її шпигунами, аби лише вони виконали свою справу / wz.lviv.ua

      Не встиг світ оговтатися після оприлюднення інформації про затримання кількох співробітників ГРУ у квітні силами Нідерландської служби безпеки, як аналогічні новини надійшли із Швейцарії.

      Тільки якщо у голландців не було доказів для затримання російських агентів, то наразі швейцарці намагатимуться не відпускати терористів просто так. Їх обов'язково закриватимуть, знаходячи докази участі шпигунів у кібератаках в інших країнах світу. А в те, що знайдуть, мабуть, ніхто не сумнівається. Якщо терористи у Гаазі привезли із собою ті самі ноутбуки, за допомогою яких зламували сервери Міністерство Внутрішніх Справ Малайзії, то й зараз відпрацювати чисто їм не вдалося.

      Читайте також: Справа Нагорного: як жадібність і корупція погубили російський проект

      По-перше, якщо вже офіційно заявили про їх затримання, у слідчих вже є докази роботи росіян на Кремль. По-друге, світ взагалі та швейцарці зокрема мають справу із недоумками типу Мішкіна. Тими самими, що контейнер для благодійного збору одягу із смітником переплутали.

      Словом, діють російські спецслужби топорно, навіть не намагаючись зберегти обличчя та хоч якось маскувати своїх агентів. І це можна пояснити простою аксіомою: Москві немає різниці, що буде із її шпигунами, аби вони виконали свою справу. Не треба розробляти серйозних легенд, готувати спеціаліста, який може і місію виконати, і до кабінету Путіна слідчих не привести.

      Влада Росії жадає лише одного – вкрасти інформацію з усих інститутів, де є документи щодо її військових злочинів. Намагатимуться це зробити агресори до тих пір, доки в них або шпигуни не закінчаться, або покарання не настане.

      У випадку санкцій через кібератаки Путін та компанія нічого не втратять, а от якщо до трибуналу у Гаазі дійдуть висновки експертів щодо збиття Боїнга на Донбасі, хімічної зброї у Сирії та у Солсбері, настане по-справжньому болісний момент. Втім, покаранню все рівно не запобігти, але режим "кремлівського карлика" твердолобо на щось сподівається.

      Читайте також: Україна як полігон – експерт пояснив, чому нас так часто атакують хакери

      У рамках гібридної агресії Москва розглядає хакерські атаки як один з найбільш важливих елементів. У тому числі й за допомогою технологій та втручання росіянам вдалося створити Трампа президентом Штатів, спровокувати Brexit, протягнути правопопулістів до влади у Германії, Італії та Угорщини із Австрією.

      Наявність хакерів дає Москві можливість завдати удару по будь-якій країні світу, спровокувати там суцільний колапс, наприклад, вимкнувши там електроенергію. Саме тому усі країни Заходу приділяють увагу саме кібернетиків безпеці, а російські терористи відточують свою майстерність на Україні.

      Так, Міністерство Закордонних Справ нашої держави постійно атакують, для того, щоб дізнатися, які документи ми готуємо для судів, переговорів та виступів на міжнародній арені. Не виключені й спроби підміни або знищення важливих даних. Що ж стосується WADA, то тут все просто.

      У вересні російській антидопінговій агенції повернули акредитацію за однієї умови: чиновники у Цюріху отримають доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії. Саме ці дані й хотіли поцупити агенти ГРУ.

      Як саме їх викрили, поки що невідомо, але ж про те, що історія із цими затриманими ще продовжиться та відгукнеться Росії, сумніву зовсім нема.

      Читайте також: Росіяни готуються повернути Донбас: чому лінія партії стрімко розвернулась

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Российские ГРУшники хакеры
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      Катерина Петренко
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      сегодня , 19:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет
      Яніна Ткачук
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук