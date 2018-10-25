Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття

Не встиг світ оговтатися після оприлюднення інформації про затримання кількох співробітників ГРУ у квітні силами Нідерландської служби безпеки, як аналогічні новини надійшли із Швейцарії.

Тільки якщо у голландців не було доказів для затримання російських агентів, то наразі швейцарці намагатимуться не відпускати терористів просто так. Їх обов'язково закриватимуть, знаходячи докази участі шпигунів у кібератаках в інших країнах світу. А в те, що знайдуть, мабуть, ніхто не сумнівається. Якщо терористи у Гаазі привезли із собою ті самі ноутбуки, за допомогою яких зламували сервери Міністерство Внутрішніх Справ Малайзії, то й зараз відпрацювати чисто їм не вдалося.

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По-перше, якщо вже офіційно заявили про їх затримання, у слідчих вже є докази роботи росіян на Кремль. По-друге, світ взагалі та швейцарці зокрема мають справу із недоумками типу Мішкіна. Тими самими, що контейнер для благодійного збору одягу із смітником переплутали.

Словом, діють російські спецслужби топорно, навіть не намагаючись зберегти обличчя та хоч якось маскувати своїх агентів. І це можна пояснити простою аксіомою: Москві немає різниці, що буде із її шпигунами, аби вони виконали свою справу. Не треба розробляти серйозних легенд, готувати спеціаліста, який може і місію виконати, і до кабінету Путіна слідчих не привести.

Влада Росії жадає лише одного – вкрасти інформацію з усих інститутів, де є документи щодо її військових злочинів. Намагатимуться це зробити агресори до тих пір, доки в них або шпигуни не закінчаться, або покарання не настане.

У випадку санкцій через кібератаки Путін та компанія нічого не втратять, а от якщо до трибуналу у Гаазі дійдуть висновки експертів щодо збиття Боїнга на Донбасі, хімічної зброї у Сирії та у Солсбері, настане по-справжньому болісний момент. Втім, покаранню все рівно не запобігти, але режим "кремлівського карлика" твердолобо на щось сподівається.

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У рамках гібридної агресії Москва розглядає хакерські атаки як один з найбільш важливих елементів. У тому числі й за допомогою технологій та втручання росіянам вдалося створити Трампа президентом Штатів, спровокувати Brexit, протягнути правопопулістів до влади у Германії, Італії та Угорщини із Австрією.

Наявність хакерів дає Москві можливість завдати удару по будь-якій країні світу, спровокувати там суцільний колапс, наприклад, вимкнувши там електроенергію. Саме тому усі країни Заходу приділяють увагу саме кібернетиків безпеці, а російські терористи відточують свою майстерність на Україні.

Так, Міністерство Закордонних Справ нашої держави постійно атакують, для того, щоб дізнатися, які документи ми готуємо для судів, переговорів та виступів на міжнародній арені. Не виключені й спроби підміни або знищення важливих даних. Що ж стосується WADA, то тут все просто.

У вересні російській антидопінговій агенції повернули акредитацію за однієї умови: чиновники у Цюріху отримають доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії. Саме ці дані й хотіли поцупити агенти ГРУ.

Як саме їх викрили, поки що невідомо, але ж про те, що історія із цими затриманими ще продовжиться та відгукнеться Росії, сумніву зовсім нема.

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