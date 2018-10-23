Справа Нагорного: як жадібність і корупція погубили російський проект

Ідіотизму агентів ФСБ і інших російських спецслужб немає меж. У цьому, мабуть, переконався вже весь світ ще на етапі розкриття справи Чепіги та Мішкіна. Не менш показовим виглядає й кейс колишнього чоловіка Лілії Подкопаєвої – Тимофія Нагорного.

Виходець з Донбасу, що вважався меценатом і практично не був знайомий пересічному обивателю з точки зору "зашкварів", міг би стати непоганою опорою для російських терористів ще до того, як на нього звернули б увагу українські спецслужби. Але щось пішло не так...

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Піарники Нагорного створили йому імідж мецената і благодійника. При згадці його імені мало у кого виникли б негативні емоції, оскільки про його зв'язки з регіоналами і бандитами знали не всі. Словом, асоціювався він саме зі своєю громадською діяльністю, виключно з позитивного боку. Саме цей факт і давав можливість окупантам створити філію "Українського вибору", який би для обивателя навіть не перетинався з Медведчуком.

Але проект виявився мертвонародженим. Лише завдяки щасливому випадку спільнику росіян не вдалося зареєструвати свою партію і залучити достатню кількість однодумців й заручитися підтримкою суспільства.

Із цілком зрозумілих причин ще до війни Нагорний спілкувався з багатьма можновладцями і був вхожий в кабінети високопоставлених чиновників. Ті, у свою чергу, мали широкі зв'язки у РФ, які, з одного боку, зіграли на руку агресорам, а з іншого – призвели до повного провалу.

Офіційно у СБУ кажуть, що Нагорного затримали в Москві в 2014-му, коли він виступав на Марші миру і йшов в одному ряду з Андрієм Макаревичем, вимагаючи від Путіна припинити війну. При цьому українські правоохоронці мовчать про те, навіщо взагалі Нагорний "поперся" в Росію. А тут все просто – до своїх друзів, регіоналів із команди Януковича, які втекли до країни-агресора. "Затримання" було лише приводом, спланованою акцією і початком створення легенди "патріотично налаштованого політика".

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Згідно із задумом ФСБ, екс-чоловік Подкопаєвої повинен був створити свою партію, яка брала б участь у виборах. Гасла для неї були вже підібрані, піарники повним ходом розробляли агресивну стратегію по вириванню рейтингу у конкурентів. Кампанія мала б будуватися на традиційному популізмі – "ніколи не був при владі, молода команда, нічого не крали і так більше жити не можна". А розкритися агент повинен був вже після того, як став би парламентарем.

Що ж пішло не так? Думаєте, співробітники СБУ розгадали задум терористів? Зовсім ні. Все вийшло дуже спонтанно.

При підготовці до старту проекту Нагорний обростав зв'язками у російських силових відомствах. Попутно він вирішив заробити легких грошей, і в розмові зі своїм товаришем, російським бізнесменом, проти якого порушили кримінальну справу, пообіцяв закрити питання.

За свої послуги посередника і хабарі чиновникам Слідчого комітету Росії, а також ФСБ він зажадав, ні багато ні мало 1 мільйон 100 тисяч євро. Втім, "друг" Нагорного виявився далеко не "лохом", та й написав заяву про вимагання у СБУ. З оцього й почався провал. У гонитві за копієчкою Нагорний поставив під загрозу масштабний проект з дестабілізації України.

Слідчі СБУ почали розбиратися, а чому саме благодійник "козиряє" своїми зв'язками із російськими спецслужбістами – і все з'ясували. Справа про хабарі в результаті потягнула на пару зірочок на погонах, а корупційні схеми, якими не гребують в Росії, вбили створення проросійської партії в Україні.

Контррозвідники, СБУшники та прокурори зуміли розплутати весь клубок справи, з'ясувавши, хто стоїть за планами Нагорного.

При цьому у черговий раз переконалися за тим, хто крім Суркова відповідає за "Шатун" в Україні – Віктор Медведчук. Втім, це не новина, тому партія Нагорного з кумом Путіна і не повинна була ніяк афішуватися.

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Цілі політсили чергового агента вже озвучені – заклик до Путіна ввести війська, домогтися позаблокового статусу нашої Батьківщини і взагалі всіляко розгойдати човен.

Потрібно відзначити і те, що плани на появу нової фігури в політикумі вказують на наміри РФ посилювати тиск всередині України під вибори. Мабуть, на Тимошенко, Рабиновича і Мураєва з Бойком в Кремлі не надто й покладаються.

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