О кибератаках во время войны в интервью "РБК-Украина" рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По словам Михаила Федорова, по состоянию на сегодняшний день со стороны различных хакерских группировок продолжаются постоянные атаки.
По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, за два месяца полномасштабной войны уже зафиксировано 430 кибератак. Для сравнения – в прошлом году их было 207.
Происходит очень много атак, которые могут даже не всегда фиксироваться, на бизнес, на интернет-магазины, на медиа.
– отметил Федоров.
Министр цифровой трансформации подчеркнул, что под прицелом у хакеров – правительственные сайты, экосистема продуктов "Дия", энергетическая сфера и финансовый сектор.
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