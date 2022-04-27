Про кібератаки в час війни в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами Михайла Федорова, станом на сьогодні з боку різних хакерських угрупувань продовжуються постійні атаки.

За даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за два місяці повномасштабної війни вже зафіксовано 430 кібератак. Для порівняння – торік їх було 207.

Відбувається дуже багато атак, які можуть навіть не завжди фіксуватися, на бізнес, на інтернет-магазини, на медіа,

– зазначив Федоров.

Міністр цифрової трансформації підкреслив, що під прицілом у хакерів – урядові сайти, екосистема продуктів "Дія", енергетична сфера та фінансовий сектор.

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