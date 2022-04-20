Згідно з даними відомства, вдалося заблокувати майже 2000 ворожих ресурсів. Загальну аудиторію оцінюють у понад 17 мільйонів користувачів.

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Новини з кіберфронту

Співробітникам Кіберполіції допомагали блокувати ці ресурси небайдужі активісти. Йдеться про користувачів спеціалізованих телеграм-каналів:

StopRussiaChannel та StopRussia – до цих груп доєдналися уже більше ніж 170 тисяч осіб. Активісти уже встигли поскаржитися майже 4 мільйони разів на різноманітні інформаційні ресурси ворога;

– до цих груп доєдналися уже більше ніж осіб. Активісти уже встигли поскаржитися майже на різноманітні інформаційні ресурси ворога; Також активно функціонує чат-бот "Народний месник", куди надсилають дані про пересування техніки ворога, живої сили та їхніх соратників, мародерів чи інформацію про боєприпаси, які не розірвалися.

Очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що загалом вони отримали більше ніж 47 тисяч повідомлень, серед яких було багато корисної інформації. У МВС додали, що сьогодні буквально кожен користувач Інтернету може приєднатися до кібервійськ та боротися як з російськими загарбниками, так і проти антиукраїнської пропаганди.

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