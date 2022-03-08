Война против Украины стала началом краха России и демонстрацией настоящей "силы" российских оккупантов. Агрессор понес безумные потери на фронте и в экономике, а вставшие на сторону Украины хакеры просто издеваются над оккупантами в киберпространстве.
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Новая атака хакеров
Хакеры совершили атаку на страницу Федеральной службы исполнения наказаний России. Как и каждое их мероприятие, она завершилась успехом.
Теперь на сайте размещена иллюстрация, четко показывающая разницу между свободным украинским народом и безвольными россиянами.
Благодаря хакерам сайт теперь выглядит так / Фотография с телеграмма Алексея Гончаренко
Также хакеры взломали сайты российских Минкульта, "Роскомнадзора" и многих других ведомств и разместили на них антивоенные картинки в поддержку Украины.
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