Війна проти України стала початком краху Росії та демонстрацією справжньої "сили" російських окупантів. Агресор зазнав шалених втрат на фронті та в економіці, а хакери, які стали на сторону України, просто знущаються з окупантів у кіберпросторі.
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Нова атака хакерів
Хакери здійснили атаку на сторінку Федеральної служби виконання покарань Росії. Як і кожний їхній захід, вона завершилася успіхом.
Тепер на сайті розміщена ілюстрація, яка чітко показує різницю між вільним українським народом та безвольними росіянами.
Завдяки хакерам сайт тепер виглядає так / Світлина з телеграму Олексія Гончаренка
Також хакери зламали сайти російських Мінкульту, "Роскомнадзору" і багатьох інших відомств та розмістили на них антивоєнні картинки на підтримку України.
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