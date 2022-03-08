СБУ створює "гарячу" електронну адресу

Пошта incident@dis.gov.ua працюватиме цілодобово. Її завдання – своєчасно та скоординовано реагувати на кіберзагрози.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

В СБУ закликають писати на неї як тільки було виявлено ознаки кібератак.

Останнім часом СБУ вдалося нейтралізувати масштабні кібератаки з боку Росії. Ворог намагався вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційні системи критичної інфраструктури. Насамперед об'єктів енергетики, транспорту та зв'язку,

– йдеться у повідомленні.

Так, масовані кібердиверсії країна-агресорка розпочала ще до нахабного вторгнення в Україну – 13 – 14 січня та 15 – 16 лютого. Наступного нападу не довелося чекати довго – з 23 на 24 лютого.

У такий спосіб окупанти хотіли паралізувати роботу об'єктів життєзабезпечення. Втім, оперативне реагування СБУ порушило їх плани.

Зазначається, що працівники спецслужби документують такі злочини, й формують базу для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів проти України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!