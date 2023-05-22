Уникальную спецоперацию провели хакеры команды "Кибер Спротив" и волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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Так, украинским хакерам удалось разоблачить полковника Виктора Борисовича Нетикшо. Он был непосредственным начальником другого российского хакера – подполковника Сергея Моргачева, которого украинские хакеры сломали раньше.

Обратите внимание! Сенсационность этого излома состоит в том, что хакерам удалось получить единственное уникальное фото и некоторые другие личные документы полковника Виктора Нетикшо, возглавлявшего воинскую часть №26165 до 2018 года и курировавшего действия российских хакеров в погонах, виновных в киберпреступлениях, совершенных против многих стран мира.



США разыскивают 12 офицеров / Фото InformNapalm

Слом почтового адреса жены полковника Нетикшо – Оксаны Нетикшо – помог установить и данные паспорта, и фото, и прописку наиболее "зашифрованного" офицера из хакерской дюжины, разыскиваемую ФБР.

Из переписок также удалось узнать о покупке в 2022 году семьей Нетикшо нежилого помещения площадью 13 квадратных метров в Москве на улице Вавилова. Его стоимость составляет 2 миллиона 480 тысяч рублей.



Семья Нетикшо купила нежилое помещение / Фото InformNapalm

Также в Москве на улице Вавилова зарегистрирована Оксана Нетикшо. Вероятно, именно там проживает вся семья и покупает себе дополнительные помещения под хозяйственные или иные нужды.

Важность этого расследования для США

В ФБР США были фото 11 офицеров, а 12-й и самый главный из них – полковник Виктор Нетикшо оставался в списке ФБР без фотографии, потому что в открытых источниках и из источников агентурной разведки не удавалось получить его личное фото.

Тред от InformNapalm за 20 мая с уникальной фотографией полковника Нетикшо собрал много реакций и ретвитов в англоязычном сегменте Twitter среди пользователей, занимающихся вопросами кибербезопасности и понимающих сенсационность события.