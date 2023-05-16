Россия пытается использовать бывших боевиков из ИГИЛ в войне, которую сама же развязала против Украины. Работники ФСБ начали вербовку еще до начала полномасштабного вторжения. Россиянин пошел на контакт со СМИ и поделился подробностями, передает 24 Канал.

Читайте также В Сирии турецкая разведка ликвидировала главаря ИГИЛ, – Эрдоган

Как спецслужбы встречают россиян-террористов на родине

Бауржан Култанов в 2014 году присоединился к ИГИЛ. Уроженец Астрахани полгода воевал в Сирии, после чего получил ранение и решил сбежать. В ноябре того же года ему удалось попасть в Турцию. В Стамбуле бывший боевик попросил политическое убежище в ООН, но соврал о своем недавнем прошлом. Когда правда всплыла, его задержали и посадили в тюрьму. А летом следующего года Култанов был депортирован в Россию, где на него уже завели дело.

Встретили его в московском аэропорту представители ФСБ и ОМОН. За Култановым лично приехал капитан Александр Гущин, который вел его уголовное дело. По словам экс-боевика, сотрудники спецслужб и силовики требовали от него подписать признание, а также угрожали разными видами пыток.

Россиянин Култанов в ИГИЛ / Фото предоставлено изданию "Медуза"

Как Россия готовила своих агентов

Култанов сразу пошел на сотрудничество. Поэтому он получил благосклонность следователей. А капитан ФСБ предложил ему стать агентом в обмен на минимальный срок заключения. В 2018 году бывший сторонник "Исламского государства" вышел на свободу. В следующем году российские спецслужбы начали готовить его к командировке в Украину. Работники ФСБ дали ему агентурное имя Руслан и не стали прорабатывать легенду экс-боевику.

Ты ведь действительно террорист, мусульманин, сидел у нас. Просто скажи им, что Россию и ФСБ не любишь и хочешь помочь. Тебя с руками и ногами заберут,

– процитировал Култанов своих кураторов.

Обратите внимание! По данным СМИ Россия начала вербовать бывших боевиков и делать из них своих агентов в Украине еще в 2019 году. Подготовка велась за несколько лет до полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Как ФСБ хотела подступиться к Акаеву

Помогал в подготовке поездки в Украину изменник и бывший сотрудник СБУ Вадим Стеценко, после захвата Крыма сбежавший и перешедший на сторону врага. Коллаборанта очень интересовал Иса Акаев. А капитан Гущин хотел сделать из бывшего террориста двойного агента, работающего с украинскими спецслужбами.

Поэтому в ФСБ был разработан поэтапный план, который должен помочь Култанову попасть в батальон "Крым", которым командует Акаев. В документах с примечаниями кураторов, сделанных нецензурной лексикой, "Руслану" предлагалось "почитать в интернете" информацию о командире добровольческого батальона, выйти на контакт с "украинскими друзьями" и попытаться через них узнать данные об Акаеве и возможности попасть в "Крым". В случае неудачи российские спецслужбы готовились "сливать тему". По словам самого астраханца, у него тогда уже появились подозрения о "подготовке чего-нибудь по Украине".

Больше о России и ИГИЛ