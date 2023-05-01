Турецкий лидер отметил, что отслеживание аль-Кураши проходило в течение длительного времени. Кроме того, важно, что в Анкаре одними из первых в мире объявили ИГИЛ террористической организацией. Произошло это еще в 2013 году.

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Борьба продолжается

Отметим, что в момент ликвидации исламский террорист находился в Сирии. Эрдоган также констатировал, что его страна будет продолжать борьбу с терроризмом "без дискриминации". То есть врагом в этом противостоянии будут именно преступники-террористы, а не мусульмане в целом.

Я впервые говорю об этом здесь. Это лицо (Абу Хусейна аль-Кураши – 24 Канал) было нейтрализовано в ходе операции, проведенной Национальной разведывательной организацией,

– сказал Эрдоган в прямом эфире турецкого вещателя.

Добавим, что с 2013 года известно о десятках террористических актов, вызванных так называемым "Исламским государством" на территории Турции.

Именно поэтому в Анкаре приняли решение начать внутри страны и за рубежом антитеррористическую операцию – чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

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Запад и исламофобия