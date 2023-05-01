Турецкий лидер отметил, что отслеживание аль-Кураши проходило в течение длительного времени. Кроме того, важно, что в Анкаре одними из первых в мире объявили ИГИЛ террористической организацией. Произошло это еще в 2013 году.
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Борьба продолжается
Отметим, что в момент ликвидации исламский террорист находился в Сирии. Эрдоган также констатировал, что его страна будет продолжать борьбу с терроризмом "без дискриминации". То есть врагом в этом противостоянии будут именно преступники-террористы, а не мусульмане в целом.
Я впервые говорю об этом здесь. Это лицо (Абу Хусейна аль-Кураши – 24 Канал) было нейтрализовано в ходе операции, проведенной Национальной разведывательной организацией,
– сказал Эрдоган в прямом эфире турецкого вещателя.
Добавим, что с 2013 года известно о десятках террористических актов, вызванных так называемым "Исламским государством" на территории Турции.
Именно поэтому в Анкаре приняли решение начать внутри страны и за рубежом антитеррористическую операцию – чтобы предотвратить дальнейшие нападения.
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Запад и исламофобия
- В этом же интервью Эрдоган описал ситуацию с расизмом, исламофобией и дискриминацией в странах Запада. По его словам, эти негативные явления якобы набирают обороты в разных государствах, очевидно, Европы в частности.
- Турецкий лидер крайне встревожен тем, что участились случаи, скажем, сожжения Корана или нападений на мечети на Западе. Также он акцентировал внимание на том, что мировые лидеры еще не продемонстрировали достаточно усилий, чтобы помешать дальнейшим таким провокациям.
- По его словам, Турция активно будет следить за всем в мире, что касается ислама и возможных проявлений ненависти к этой религии, и одновременно будет защищать эту веру.