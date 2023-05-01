Турецький лідер зазначив, що вистежування аль-Кураші відбувалось протягом тривалого часу. Окрім того, важливо, в Анкарі одними з перших у світі оголосили ІДІЛ терористичною організацією. Відбулось це ще у 2013 році.
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Боротьба триває
Зазначимо, що на момент ліквідації ісламський терорист перебував у Сирії. Ердоган також констатував, що його країна буде продовжувати боротьбу з тероризмом "без будь-якої дискримінації". Себто ворогом у цьому протистоянні будуть саме злочинці-терористи, а не – мусульмани загалом.
Я вперше говорю про це тут. Цю особу (Абу Хусейна аль-Кураші – 24 Канал) було нейтралізовано в ході операції, проведеної Національною розвідувальною організацією,
– сказав Ердоган у прямому ефірі турецького мовника.
Додамо, що від 2013 року відомо про десятки терористичних актів, які спричинила так звана "Ісламська держава" на території Туреччини.
Власне, саме тому в Анкарі ухвалили рішення розпочати всередині країни та за кордоном антитерористичну операцію – аби запобігти подальшим нападам.
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Захід та ісламофобія
- Зазначимо, що у цьому ж інтерв'ю Ердоган описав ситуацію з расизмом, ісламофобією та дискримінацією у країнах Заходу. За його словами, ці негативні явища нібито набирають обертів в різних державах, очевидно, Європи зокрема.
- Турецький лідер вкрай стривожений тим, що почастішали випадки, скажімо, спалення Корану чи нападів на мечеті на Заході. Також він заакцентував на тому, що світові лідери ще не продемонстрували достатньо зусиль, аби перешкодити подальшим таким провокаціям.
- З його слів зрозуміло, що Туреччина активно стежитиме за всім у світі, що стосується ісламу та можливих проявів ненависті до цієї релігії, та водночас захищатиме цю віру.