После атаки хакеров, утром на главной странице медиа появилась надпись: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не Мир пришел Я принести, но меч…".

Сайт быстро возобновил свою работу

Вскоре после атаки сайт Minfin.com.ua, возобновляя работу, опубликовал фото, где сообщил, что "сегодня очень популярен".

Отмечается, что хакеры спутали его с веб-сайтом Министерства финансов Украины.

Над возвращением доступа к медиа работала команда fintech-компании Treeum совместно с партнерами из Cossack Labs.

СEO компании Treeum Иван Евтушенко предположил, что злоумышленники, вероятно, спутали сайт медиа с сайтом Министерства финансов Украины из-за схожести названия и большого количества посетителей.

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