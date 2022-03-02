Після атаки хакерів, вранці на головній сторінці медіа з'явився напис: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не Мир пришел Я принести, но меч…".

Сайт швидко відновив свою роботу

Невдовзі після атаки сайт Minfin.com.ua, відновлюючи роботу, опублікував фото, де повідомив, що "сьогодні є дуже популярним".

Зазначається, що хакери сплутали його із вебсторінкою Міністерства фінансів України.

Над поверненням доступу до медіа працювала команда fintech-компанії Treeum спільно з партнерами з Cossack Labs.

СEO компанії Treeum Іван Євтушенко припустив, що зловмисники, ймовірно, сплутали сайт медіа з сайтом Міністерства фінансів України, через схожість назви та велику кількість відвідувачів.

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