Как сообщает The New York Times, китайские хакеры проникли к данным на телефонах, которыми пользовался бывший президент Дональд Трамп и его напарник, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

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Китайцы залезли в телефоны республиканцев и демократов

Сейчас следователи пытаются определить, какие именно данные могли перехватить китайцы. Предполагается, что тип информации на телефонах, которыми пользуются Трамп и Джей Ди Вэнс, может быть золотой жилой для разведывательного агентства. Вероятно, она разоблачает круг общения кандидатов в президенты и вице-президенты. Эти знания могут быть очень ценными для Китая.

На этой неделе стало известно, что хакеры взломали систему крупнейшей телекоммуникационной компании США Verizon. Злоумышленники атаковали не только телефоны Трампа и Вэнса, но мобилки людей из штаба Камалы Харрис, в частности сенатора Чака Шумера.

Западные эксперты по кибербезопасности считают, что за атакой стоит хакерская группа, которую они назвали Salt Typhoon.

ФБР и представители национальной безопасности сообщили, что они глубоко обеспокоены потенциальным объемом скомпрометированных данных и широким кругом возможных жертв. Специалисты опубликовали совместное заявление, в котором обвиняют в хакерстве Китай.

Пока остается непонятным, могли ли хакеры получить доступ к текстовым сообщениям, особенно к тем, которые пересылались через незашифрованные каналы.

К слову, недавно Харрис заявила, что в случае победы Трампа, он заставит Украину капитулировать перед Россией.