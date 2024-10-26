Все ждут от Вашингтона решающего слова, в том числе и Владимир Путин. В разговоре с 24 Каналом эксперт центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Денис Кузьмин предположил, какой результат выборов в США нужен российскому диктатору.

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Харрис или Трамп – победы какого кандидата хочет Путин

На первый взгляд, может показаться, что президенту России выгоднее, чтобы на выборах победил Дональд Трамп, который якобы тайно поддерживал связь с Путиным. Однако есть одно "но" – кандидат от республиканцев крайне непредсказуем.

Китай, Индия и Россия опасается непредсказуемости Трампа. Ведь он может остро поставить вопрос о полном примирении в Украине. Например, существенно усилить санкции, разрушить все планы Индии и Китая наладить активную международную торговлю,

– считает Кузьмин.

Не исключено, что Путин хочет, чтобы новым президентом США стала Камала Харрис. Ведь демократы мягче и могут продолжить политику Джозефа Байдена, которая предусматривает поддержку Украины, но ограниченную, чтобы Россия не проиграла.

США оказывают нам беспрецедентную поддержку, но не такую, чтобы Украина победила Россию. И так, вероятнее всего, будет продолжаться в случае победы Камалы Харрис,

– предположил эксперт центра международных исследований.

Похоже, что и Харрис, и Трамп будут настроены на примирение и завершение войны. Но большой вопрос, на каких условиях и настолько это будет комфортно для Украины.

Важно! Камала Харрис убеждена, что план окончания войны Трампа заключается в принуждении Украины прекратить борьбу.

"Я думаю, что в случае победы Трамп будет жестче давить и на Украину, и на Россию относительно условий завершения войны", – сказал Кузьмин.

Соединенные Штаты могут эффективно давить на Украину, ведь без американской финансовой помощи воевать станет крайне сложно. А на Путина можно давить по Ирану, КНДР, войны в Израиле.

В то же время в The Wall Street Journal считают, что Россия делает ставку на Трампа и готова нести огромные потери в войне против Украины.