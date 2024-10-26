Усі чекають від Вашингтона вирішального слова, зокрема й Владімір Путін. У розмові з 24 Каналом експерт центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Денис Кузьмін припустив, який результат виборів у США потрібний російському диктатору.

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Гарріс чи Трамп – перемоги якого кандидата хоче Путін

На перший погляд, може здатися, що президенту Росії вигідніше, аби на виборах переміг Дональд Трамп, який нібито таємно підтримував зв'язок з Путіним. Однак є одне "але" – кандидат від республіканців вкрай непередбачуваний.

Китай, Індія і Росія побоюється непередбачуваності Трампа. Адже він може гостро поставити питання щодо повного примирення в Україні. Наприклад, суттєво посилити санкції, зруйнувати всі плани Індії та Китаю налагодити активну міжнародну торгівлю,

– вважає Кузьмін.

Не виключено, що Путін хоче, аби новим президентом США стала Камала Гарріс. Адже демократи м'якші й можуть продовжити політику Джозефа Байдена, яка передбачає підтримку України, але обмежену, щоб Росія не програла.

США надають нам безпрецедентну підтримку, але не таку, щоб Україна перемогла Росію. Й так, найімовірніше, продовжуватиметься у разі перемоги Камали Гарріс,

– припустив експерт центру міжнародних досліджень.

Схоже, що й Гарріс, й Трамп будуть налаштовані на примирення і завершення війни. Але велике питання, на яких умовах й настільки це буде комфортно для України.

Важливо! Камала Гарріс переконана, що план закінчення війни Трампа полягає у примусі України припинити боротьбу.

"Я думаю, що у випадку перемоги Трамп буде жорсткіше тиснути й на Україну, й на Росію щодо умов завершення війни", – мовив Кузьмін.

Сполучені Штати можуть ефективно тиснути на Україну, адже без американської фінансової допомоги воювати стане вкрай складно. А на Путіна можна тиснути щодо Ірану, КНДР, війни в Ізраїлі.

Водночас у The Wall Street Journal вважають, що Росія робить ставку на Трампа та готова зазнавати шалених втрат у війні проти України.