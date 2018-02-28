Хакеры, связанные с Россией, атаковали сеть министерств Германии

Хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы Министерства иностранных дел и Министерства обороны Германии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на сообщение агентства dpa.

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Отмечается, что хакерская группа APT28 смогла установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные. Немецкие специалисты по компьютерной безопасности обнаружили след атаки в декабре и сейчас пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственные сети.

"Атака была изолирована. Правительственные учреждения приняли соответствующие меры для расследования инцидента и защиты данных", – рассказал пресс-секретарь МВД Германии.

Кроме того, по данным источников, вредоносное программное обеспечение потрясло также сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.

Эксперты по кибербезопасности считают, по хакерской группой APT28 стоят связанные с российским правительством агентства. В 2015 году эта группа совершила атаку на Бундестаг.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что по итогам 2017 года наибольший ущерб мировой экономике, связанных с незаконной деятельностью в киберпространстве был нанесен с территории России.