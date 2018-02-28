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Хакери, пов'язані з Росією, атакували мережу міністерств Німеччини

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Хакери атакували два німецьких міністерства
Хакери атакували два німецьких міністерства / Фото з відкритих джерел

Хакерська група APT28, яку зазвичай пов'язують з Росією, атакувала сервери Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на повідомлення агентства dpa.

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Зазначається, що хакерська група APT28 змогла встановити на урядових комп’ютерах шкідливе програмне забезпечення і викрасти дані. Німецькі спеціалісти з комп’ютерної безпеки виявили слід атаки у грудні та наразі намагаються з’ясувати, наскільки глибоко хакерам вдалося проникнути в урядові мережі.

"Атака була ізольована. Урядові установи вжили відповідних заходів для розслідування інциденту та захисту даних", – розповів прес-секретар МВС Німеччини.

Окрім того, за даними джерел, шкідливе програмне забезпечення вразило також мережу, якою користуються відомство федерального канцлера, міністерства, Федеральний суд аудиту та служби безпеки у Берліні, Бонні та інших містах.

Експерти з кібербезпеки вважають, за хакерською групою APT28 стоять пов’язані з російським урядом агенції. У 2015 році ця група вчинила атаку на Бундестаг.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що за підсумками 2017-го року найбільших збитків світовій економіці, пов’язаних з незаконною діяльністю у кіберпросторі було завдано із території Росії.

Теги: Новини Росії хакери Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
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