Этот поступок противоречит ценностям партии и представлению, чем во время войны должен заниматься народный депутат. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции,

– подчеркнул Арахамия.

Он обратил внимание и на другие формы ответственности, поэтому призвал правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку. Если Халимон нарушил закон, он будет нести наказание.