Цей вчинок суперечить цінностям партії, а також уявленню, чим під час війни має займатися народний депутат. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
До теми "Слуга народу" придбав будинок в центрі Києва в рази дешевше ринкової ціни, – ЗМІ
За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції,
– наголосив Арахамія.
Він звернув увагу і на інші форми відповідальності, тому закликав правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку. Якщо Халімон порушив закон, він нестиме покарання.
Скандал з купівлею будинка Халімона
Розслідуваччі з'ясували, що Халімон придбав дороге житло на Печерську, у центрі Києва. Він купив будинок влітку 2022 року, але не на пряму, а через посередника.