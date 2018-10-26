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      Halloween: Цитрус предлагает выгодные скидки

      27 Читати новину українською
      Halloween: Цитрус предлагает выгодные скидки
      Halloween: Цитрус предлагает выгодные скидки

      Цитрус впервые дополняет акционное предложение веселым набором страшных стикеров и планирует сделать это традицией.

      В этом году традиционная осенняя акция к Halloween в Цитрус называется "Кэшбек или жизнь!" и при покупке товаров с страницы акции предлагает возврат средств до 50% на бонусный счет. Впервые под акцию была выпущена ограниченная серия тематических наклеек ScaryCitrusPack, которую в электронном виде можно бесплатно установить для мессенджера Telegram по ссылке. До 31 октября бумажные наклейки можно будет получить в подарок при покупке в магазинах Цитрус.

      "Выпустив свой первый стикер-пак, мы хотим напомнить всем, что Хэллоуин – это такой праздник, когда не только страшно, но и весело", – сказала Ксения Крылова, SMM Lead компании Цитрус. – Команда Цитрус постоянно экспериментирует с новыми инструментами и технологиями. Сейчас мы выпустили набор наклеек, продублировав его электронными стикерами для Telegram, доступными всем желающим. В первый же вечер после запуска, их установили более 1000 пользователей в социальных сетях. Мы стремимся быть понятными своим потребителям, разговаривать с ними на одном языке и регулярно развлекать, вызывая яркие эмоции. Теперь тематические стикер-паки Цитрус будут появляться к каждому празднику".

      Первый стикер-пак Цитрус состоит из 9 наклеек, которые несут в себе заряд позитива и эмоции, с которыми ассоциируется Halloween. Героями стикеров стали забавные монстры в обычных для пользователей электроники ситуациях. Игры на приставке PlayStation 4, просмотр VR-роликов, отрезанные провода у наушников и, конечно же, яркая оранжевая тыква – один из символов осеннего праздника Halloween. Все для того, чтобы развлечься и развлечь своих друзей, быть для них законодателем моды и не терять возможности осуществить выгодные покупки.

      Про Цитрус


      "Цитрус" – национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, которые работают в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспортом, устройствами умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

      Website: citrus.ua
      Facebook: facebook.com/citrus.ua
      Instagram: instagram.com/citrus_ua

      Информационный видеоблог о технике и аксессуары "Гаджетариум".

      Источник: 24 Канал
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