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      Halloween: Цитрус пропонує вигідні знижки

      92 Читать новость на русском
      Halloween: Цитрус пропонує вигідні знижки
      Halloween: Цитрус пропонує вигідні знижки

      Цитрус вперше доповнює акційну пропозицію веселим набором страшних стікерів і планує зробити це традицією.

      Цього року традиційна осіння акція до Halloween в Цитрус називається "Кешбек або життя!" і при покупці товарів зі сторінки акції пропонує повернення коштів до 50% на бонусний рахунок. Вперше під акцію було випущено обмежену серію тематичних наліпок ScaryCitrusPack, яку в електронному вигляді можна безкоштовно встановити для месенджера Telegram за посиланням. До 31 жовтня паперові наліпки можна буде отримати в подарунок при покупці в магазинах Цитрус.

      "Випустивши свій перший стікер-пак, ми хочемо нагадати всім, що Halloween – це таке свято, коли не тільки страшно, але й весело", – сказала Ксенія Крилова, SMM Lead компанії Цитрус. – Команда Цитрус постійно експериментує з новими інструментами і технологіями. Зараз ми випустили набір наліпок, продублювавши його електронними стікерами для Telegram, доступними всім бажаючим. У перший же вечір після запуску, їх встановили більше 1000 користувачів в соціальних мережах. Ми прагнемо бути зрозумілими своїм споживачам, розмовляти з ними однією мовою і регулярно розважати, викликаючи яскраві емоції. Тепер тематичні стікер-паки Цитрус будуть з'являтися до кожного свята".

      Перший стікер-пак Цитрус складається з 9 наліпок, які несуть в собі заряд позитиву і емоції, з якими асоціюється Halloween. Героями стікерів стали кумедні монстри в звичайних для користувачів електроніки ситуаціях. Ігри на приставці PlayStation 4, перегляд VR-роликів, відрізані дроти у навушників і, звичайно ж, яскравий помаранчевий гарбуз – один із символів осіннього свята Halloween. Все для того, щоб розважитися і розважити своїх друзів, бути для них законодавцем моди і не втрачати можливості здійснити вигідні покупки.

      Про Цитрус

      "Цитрус" – національна мережа магазинів гаджетів та інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, а також є лідером з продажу техніки Apple в Україні і працює з 2000 року. Сьогодні "Цитрус" – це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 50 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспортом, пристроями розумного будинку. "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів "ЦеХАБ" і "Цитрус Академія" у флагманських магазинах мережі.

      Website: citrus.ua
      Facebook: facebook.com/citrus.ua
      Instagram: instagram.com/citrus_ua
      Інформаційний відеоблог про техніку і аксесуари "Гаджетариум".

      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 26 жовтня
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