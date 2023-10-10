В городе и на близлежащих территориях объявили воздушную тревогу. Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Соответствующие сообщения приходят на телефоны и распространяются в соцсетях.

Обратите внимание Кадры с ней облетели весь мир: СМИ узнали о судьбе Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС

Ранее ХАМАС заявил, что террористический обстрел Ашкелона начнется в 17:00. В сети делятся жуткими кадрами обстрелов.

ХАМАС обстреливает Ашкелон: смотрите видео из сети

Город накрывают десятки ракет: смотрите видео из сети

Число жертв и пострадавших растет

К несчастью, количество жертв и пострадавших в Израиле в результате террористической атаки ХАМАС растет. По состоянию на 10 октября уже известно более тысячи погибших. Кроме того, от действий террористов пострадали более 3 тысяч человек. ХАМАС забрал жизни целых семей в их домах. В частности, известно о гибели десятков детей. Среди них – младенцы.

Между тем в секторе Газа погибли более 700 человек. По официальным данным, количество пострадавших возросло до более чем 4 тысяч.